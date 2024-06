Agrigento, gli architetti presentano il progetto della Biennale nella Valle dei Templi

cultura & società

L'evento sul connubio tra arte, musica e architettura si svolgerà venerdì

Si svolgerà venerdì prossimo, ad Agrigento, un evento sul felice connubio tra arte, musica e architettura, organizzato dall’Ordine degli architetti di concerto con la Fondazione Architetti nel Mediterraneo e con il patrocinio del Comune di Agrigento, della Fondazione Agrigento 2025, dell’Ente Parco Valle dei Templi, del Polo universitario di Agrigento, dell’Ufficio Beni Culturali e Edilizia di Culto dell’Arcidiocesi di Agrigento, del Lions-Club-circoscrizione di Agrigento e del Rotary Club di Agrigento.

La prima parte dell’evento, dedicata al rapporto tra arte e architettura, si terrà, dalle 15 alle 19, alle Fabbriche chiaramontane durante il quale avrà luogo la premiazione, con una targa ricordo, degli architetti iscritti all’Ordine da almeno 25 anni. “Nel corso della prima parte del convegno – afferma il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola – presenteremo il nostro progetto per la costituzione, nella Valle dei Templi, di una biennale di Arte e Architettura che rilancerebbe la città di Agrigento quale cerniera culturale tra l’Europa e i Paesi del Mediterraneo. Un progetto da condividere e da portare avanti con gli Enti che hanno patrocinato l’evento e che parteciperanno alla tavola rotonda che si svolgerà nel pomeriggio alle Fabbriche chiaramontane”