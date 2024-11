Agrigento, il Teatro Pirandello si prepara all’inaugurazione della stagione concertistica con “Don Giovanni” di Mozart

spettacoli

L'appuntamento è fissato per sabato, alle 21:00, con la prima performance del progetto "Il Conservatorio a Teatro"

Il Teatro Pirandello di Agrigento è pronto ad accogliere il pubblico per l’inaugurazione della sua nuova stagione concertistica. Questo sabato 16 novembre, alle ore 21:00, andrà in scena la prima performance del progetto Il Conservatorio a Teatro, con l’opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. L’opera, che segna l’inizio della Stagione 2024/25, sarà diretta dal Maestro Sergio Alapont, mentre la mise en espace sarà curata dalla regista Stefania Bonfadelli, a cui il teatro ha dato un caloroso benvenuto. I preparativi e le prove sono in pieno svolgimento, con il coinvolgimento di numerosi talentuosi artisti e musicisti.

Il cast vedrà protagonisti Filiberto Bruno nei panni di Don Giovanni, Anton Langeman come Commendatore, e Martina Mazzola nel ruolo di Donna Anna, insieme a Samuele Di Leo (Don Ottavio), Giuliana Consiglio (Donna Elvira), Antonino Arcilesi (Leporello), Chuhao Zheng (Masetto) e Sara Semilia (Zerlina). A loro si aggiungono l’Orchestra e il Coro del Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, con la direzione musicale di Sergio Alapont e la collaborazione di un team di esperti, tra cui il Maestro del Coro Alberto Maniaci e il Vocal Coach Filippo Adami.