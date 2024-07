Agrigento, Paola Caruselli: “Torno dove tutto è cominciato, il cerchio si riapre”

la storia

La responsabile dell’ufficio postale di piazza Vittorio Emanuele, a soli 37 anni, esempio di tenacia

“Questa sede per me ha sempre avuto qualcosa di magico. Il suo impianto cilindrico è certamente già di per sé inusuale ma per me ha un valore simbolico: ci passeggiavo con papà quando lavorava in Poste Italiane e forse già sognando di venirci ad ‘abitare’”.

E quel sogno, Paola – neo direttrice dell’ufficio postale di Agrigento centro – l’ha davvero realizzato. Muovendo i primi passi da sportellista nella sede di piazza Vittorio Emanuele e tornando, dopo essersi spostata in diversi luoghi anche in provincia, lì dove tutto è cominciato, in uno dei Palazzi storici più prestigiosi di Poste Italiane.

“Ho girato intorno a questo luogo, tenendo ferma l’immagine di questa pianta circolare. Sono emozionata, dopo dieci anni torno a “casa”. Da sportellista a direttrice, una grande soddisfazione. Si chiude un cerchio e se ne apre uno nuovo”.

Quando la cosiddetta gavetta porta i frutti sperati, nonostante la condizione di donna, giovane e madre sia ancora oggi troppo spesso compromettente sul posto di lavoro. Quella di Paola Caruselli, a 37 anni direttrice dell’ufficio postale di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, ha tutti i requisiti per essere annoverata tra le storie di successo, soprattutto in un territorio dove il tasso di occupazione femminile è solo al 24.5%. La giovane neoresponsabile della sede di Agrigento Centro ha iniziato a muovere i primi passi in Poste Italiane a soli ventiquattro anni proprio nel più grande ufficio postale della provincia, sito al pian terreno del prestigioso Palazzo storico di architettura razionalista dalla peculiare forma cilindrica. Tra quelle postazioni che oggi coordina, nel 2011 ricopriva il ruolo di operatrice di sportello, che le ha permesso di fare esperienza con tutti i servizi postali e finanziari. Da lì e con una laurea magistrale conseguita all’università Iulm di Milano, per la dipendente ha inizio un percorso di crescita che l’ha vista negli anni compiere ulteriori passi in avanti attraverso vari ruoli aziendali e in diverse sedi della provincia. Tra uffici del capoluogo e di Licata, Paola diventa prima consulente finanziario e poi coordinatrice, per passare successivamente alla direzione di uffici postali. Carriera e responsabilità crescenti accompagnate da evoluzioni anche nella sfera privata, con un matrimonio e la nascita di una figlia.

“Ho sempre creduto che maturando esperienza e competenze sarei riuscita a dare il mio contributo e a realizzarmi professionalmente – prosegue la direttrice – Credere in sé stessi è determinante affinché anche gli altri possano darti fiducia. Fiducia che in questi anni ritengo di aver ripagato e sono pronta a rinnovare con impegno”.