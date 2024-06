Agrigento, petizione popolare per bloccare l’installazione dell’antenna al Villaggio Pirandello

la protesta

Il documento è stato inviato al prefetto, al sindaco, ai vertici di Arpa e alla Procura della Repubblica

«E’ uno scempio ambientale e va tutelata la salute pubblica. Chiediamo verifiche e la sospensione immediata dei lavori». I residenti del Villaggio Pirandello hanno firmato una petizione inviata al prefetto Romano, al sindaco Miccichè, ai vertici di Arpa e alla Procura della Repubblica, con la richiesta di immediata sospensione di ogni attività per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile 5g all’incrocio tra le vie Gentile ed Eduardo De Filippo, a pochi passi dal Caos, in una zona abitata tutto l’anno da decine di famiglie. Una ditta privata da giorni è impegnata nell’installazione di una stazione radio, alta 18 metri, per la telefonia mobile, in un terreno privato ma ricadente in zona B indicata dal decreto Gui-Mancini.