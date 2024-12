Agrigento, scomparsa Agostino Fanara: vertice in Prefettura per coordinare le ricerche

cronaca

Del pensionato favarese non si hanno più notizie dal pomeriggio del 9 dicembre

Si è tenuta ieri pomeriggio, in Prefettura, una riunione in modalità videoconferenza, per il coordinamento delle attività di ricerca di Agostino Fanara, 73 anni, di Favara, di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 9 dicembre scorso. Nel corso del vertice si è fatto il punto di situazione sulle ricerche sinora condotte dall’Arma dei Carabinieri che ha ricevuto la denuncia di scomparsa da parte della moglie dello scomparso e sono state avviate intese tra i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Forestale e della Protezione civile per un coordinamento delle attività di ricerca che sono riprese oggi con l’ausilio dell’elicottero dei carabinieri.