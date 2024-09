Agrigento, si inaugura mostra fotografica di Gianfranco Jannuzzo

eventi

L'iniziativa è promossa da Fondazione Orestiadi e Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi

Si inaugura venerdì, alle 17:00, presso Le Fabbriche – Fondazione Orestiadi, via San Francesco 1 ad Agrigento, la mostra fotografica di Gianfranco Jannuzzo “Gente mia” , curata da Beniamino Biondi. Saranno presenti, con l’artista e il curatore, anche il Presidente della Fondazione Orestiadi, Calogero Pumilia, e il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta. A loro saranno affidati i saluti istituzionali prima dell’apertura al pubblico.

La mostra – visitabile dal 27 settembre all’8 novembre tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (ingresso gratuito) – è promossa da Fondazione Orestiadi e dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Si tratta di circa settanta scatti di Jannuzzo, per la maggior parte immagini raccolte nel centro storico di Agrigento, con una sezione dedicata a ritratti di grandi artisti italiani provenienti dal mondo del Teatro. Le fotografie, in bianco e nero, sono state realizzate rigorosamente su pellicola. La consulenza tecnica per l’allestimento è a cura Angelo Pitrone.