Agrigento, si presenta il libro “La svolta” di Calogero Pumilia

Domani, alle 17:30, presso Le Fabbriche (via San Francesco, 1 – Agrigento) si terrà la presentazione del libro “La svolta” di Calogero Pumilia, con prefazione di Gaetano Savatteri. L’evento, organizzato da Le Fabbriche insieme con l’Ande (sezione Agrigento), e con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi e del Comune di Agrigento, vedrà i saluti di Carola De Paoli, presidente Ande, che coordinerà l’incontro, e gli interventi del giornalista Felice Cavallaro e dello scrittore Beniamino Biondi. Concluderà l’autore, Calogero Pumilia, prima del consueto firmacopie.