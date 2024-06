Akragas, la confusione regna sovrana: Scozzari se ne va, “vince” Cammarata. Che cosa sta accadendo?

serie D

Torna Graziano Strano (e sarà A.d.), Mariani (forse) fa l'allenatore. Il ruolo di Castronovo? Club valutato mezzo milione

Il segnale non è certo positivo. Ed è un segnale della grande confusione che regna in questi giorni in casa Akragas e soprattutto negli uffici del patron Giuseppe Deni.

Dunque la notizia – data in esclusiva da grandangoloagrigento.it – è che Dario Scozzari dopo appena due settimane ha lasciato il suo “incarico” (se di incarico si può parlare). Graziano Strano, che il club aveva già salutato pure sui canali ufficiali, torna invece da amministratore delegato. E infatti Alberto Mariani, il tecnico che il club (sì, ma chi?) avrebbe scelto per guidare i biancoazzurri e che in questi giorni è stato anche ad Agrigento, probabilmente dirà “grazie, ma passo oltre”. Al momento non ha detto né sì né no. Le “porte girevoli” che l’anno scorso interessavano i calciatori (all’Esseneto se ne saranno visti una cinquantina in un anno) ora pare interessino pure i dirigenti.

Perché Scozzari se ne va?

La domanda è: perché Dario Scozzari se ne va? Lui lo spiega così: «Il sopraggiungere di nuovi impegni professionali mi impone, mio malgrado, di interrompere il mio rapporto con l’Akragas. Ringrazio il patron e il presidente della fiducia accordatami e sempre forza Akragas»). E’ la formula classica che si usa quando qualcuno se ne va anche senza sbattere la porta.

Giuseppe Deni confermando l’addio di Dario Scozzari qualcosa la dice e parla di ruoli e di scelte e mostra di non gradire molto se si dipinge la situazione dell’Akragas “confusionaria”: «Nessuna confusione, sono scelte»

La scelta di Deni

E allora siccome due più due fa quattro, ve lo diciamo noi che cosa è accaduto. Dario Scozzari all’Akragas doveva fare sì il direttore generale ma, ovviamente in collaborazione col direttore sportivo Giuseppe Cammarata, doveva fare anche scelte tecniche: prima il tecnico, poi la rosa. I due -Scozzari e Camnmarata – evidentemente non avevano sempre le stesse idee e Giuseppe Deni tra i due alla fine ha scelto Cammarata, verso il quale è legato da una amicizia lunga, sincera e fraterna. Quindi Scozzari, avendo intuito quale sarebbe stata la scelta del patron, ha deciso di fare un passo indietro.

Castronovo cosa fa?

Peraltro c’è anche la questione che riguarda Giovanni Castronovo chiamato in sede all’Akragas: per fare il vice presidente e coinvolgerlo nella gestione del club o per sistemare alcune questioni pendenti di vecchie gestioni societarie? Nessuno lo sa con certezza e questo non fa che alimentare la confusione.

Il club vale mezzo milione?