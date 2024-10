Akragas, parte l’operazione “salvezza” (e il mercato non lo fa Cammarata)

L'analisi

Cosa accadrà da qui al match di domenica contro la Reggina

Akragas – Reggina sarà lo spartiacque e comunque dal match contro la nobilissima decaduta di Reggio Calabria molte cose cambieranno. Anche perché in caso contrario l’Eccellenza è dietro l’angolo.

Cammarata esautorato

Alcune sono già cambiate di fatto. La riunione tecnica per fare il punto della situazione è fissato per mercoledì allo stadio Esseneto. Si fa mercoledì perché Giuseppe Deni è in queste ore a Firenze dove, attraverso un consulente di mercato, sta sondando il mercato. Se si fa due più due, il primo dato che emerge è dunque che il patron ha di fatto esautorato il ds Giuseppe Cammarata che è l’uomo che ha costruito la squadra, l’uomo che ha incredibilmente permesso ai “senatori” di discutere le decisioni del tecnico e di fatto il primo responsabile tecnico del caos intorno al club biancoazzurro.

No agli svincolati

Non arriveranno svincolati, ma giocatori già pronti che hanno rescisso con la società con la quale hanno cominciato il campionato e che dunque possono firmare con chi vogliono, e in questo caso l’Akragas. Ultimo esempio è la Sancataldese che ha preso alcuni ex dell’Acireale.

L’Akragas prenderà – ironia della sorte come aveva chiesto Pino Rigoli prima di andarsene sbattendo la porta – un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante.

Reggina spartiacque