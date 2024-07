Allarme droga a Montevago, il sindaco: “Dilaga il crack tra gli adolescenti”

cronaca

Il problema è stato affrontato nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

L’allarme droga e furti a Montevago, in provincia di Agrigento, è stato al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A chiedere al prefetto la convocazione del Comitato era stato lo stesso sindaco, Margherita La Rocca Ruvolo, per affrontare con i massimi rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine “due questioni di particolare interesse pubblico e allarme sociale”. In particolare, sono stati portati all’attenzione del Comitato “i continui furti in abitazioni private anche in pieno giorno, che interessano il comune di Montevago e dell’hinterland” e la “diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno sempre più allarmante specialmente nei fine settimana a danno di una popolazione giovanile, un fenomeno che è diventato incontrollabile e coinvolge le comunità di Montevago e Santa Margherita di Belìce”.