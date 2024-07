Arrestato a Favara lo “zio orco” che abusava dei nipoti in auto: scoperto grazie ad una cimice dei carabinieri

l'inchiesta choc

In manette un uomo di 26 anni. Le vittime hanno 13 anni

I carabinieri lo stavano intercettando, con delle cimici sulla sua macchina, per altre vicende quando invece è venuta fuori una storia scioccante. A Favara – come rivela il sito grandangoloagrigento – i militari hanno infatti arrestato un uomo di 26 anni accusato di aver abusato sessualmente di due nipoti di 13 anni anche in presenza, nell’auto, del proprio figlio di appena due anni.

I carabinieri del Reparto operativo di Agrigento hanno immediatamente trasmesso un rapporto alla Procura di Agrigento e il procuratore capo Giovanni Di Leo e il sostituto procuratore Alessia Failla hanno immediatamente chiesto e ottenuto in tempi record dal Gip del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli la misura cautelare per lo “zio orco”. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere Petrusa di Agrigento.

