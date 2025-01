Assoturismo e Federalberghi: “Narrazione distorta della situazione alberghiera locale”

agrigento capitale della cultura 2025

"Una descrizione parziale e negativa come quella diffusa crea un danno d’immagine significativo"

Assoturismo e Federalberghi intervengono con fermezza per difendere l’immagine delle strutture ricettive del territorio di Agrigento, in seguito ad alcuni servizi giornalistici che, in occasione dell’avvio di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, hanno presentato una narrazione distorta della situazione alberghiera locale. I servizi in questione, infatti, hanno enfatizzato la presenza di alcuni alberghi chiusi o abbandonati, trascurando di rappresentare adeguatamente il quadro generale, che comprende numerose strutture operative e di alta qualità. Le due associazioni sottolineano come molte di queste strutture siano gestite con grande sacrificio e dedizione, riscuotendo apprezzamenti sia dalla clientela che dalle principali piattaforme di prenotazione online. Tra queste, si annoverano anche eccellenze che hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi, come le cinque stelle, a testimonianza del livello di professionalità raggiunto.