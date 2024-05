Canicattì, Antiquarium Vito Soldano: domenica laboratorio gratuito per ragazzi 

archeologia

Nel corso dell’esperienza, gli archeologi condurranno in visita i piccoli ospiti presso la vicina area archeologica dove apprenderanno alcuni aspetti relativi alla storia e all’archeologia del sito

Mosaicisti per un giorno, immaginando di essere con Titus Sennius Felix Pu(teolanus), importante maestro mosaicista originario di Pozzuoli che tra III e IV secolo d.C. compose la sua firma con le tessere all’interno del raffinatissimo mosaico rinvenuto a Lillebonne in Normandia. All’Antiquarium Vito Soldano di Canicattì domenica 19 maggio alle ore 11.30 laboratorio gratuito per ragazzi tra 6 e i 12 anni “Mosaiciti per un giorno come Titus Sennius Felix Pu(teolanus)”, evento curato da CoopCulture che rientra tra le azioni di valorizzazione intraprese dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento