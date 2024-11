Canicattì, l’incontro di Uciim e Azione Cattolica con il prof. Giuseppe Notarstefano

fede e impegno sociale

In un affollato auditorium del Centro Culturale di Canicattì, si è tenuto il convegno “Nessuno si salva da solo”, un dialogo con il presidente nazionale di Azione cattolica italiana Giuseppe Notarstefano, docente dell’Università di Palermo e della Lumsa, nonché autore della recente pubblicazione “Verso Noi”.

L’incontro, salutato dal favore dell’amministrazione comunale di Canicattì rappresentata dall’assessore alle politiche sociali Francesco Giordano, è stato organizzato su iniziativa della presidente Uciim diCanicattì M. Stella Marchese Ragona, con le sezioni di Agrigento, Campobello di Licata e Ravanusa, e della presidente di Azione cattolica per San Diego Francesca Scarpaci.

Attraverso le riflessioni sollecitate dai relatori è stata messa in luce l’esigenza che la contemporaneità riscopra il valore dell’incontro, a partire dalla cura di chi ci è prossimo, per restituisce umanità alle nostre esistenze, poiché nulla esiste al di fuori della relazione, al di fuori della dimensione affettiva verso l’altro.