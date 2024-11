Canicattì, morto l’ex deputato e assessore regionale Vincenzo Lo Giudice

oggi il funerale

Aveva 85 anni. Aveva scontato dieci anni di carcere dopo una condanna per Alta Mafia

Saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Maria Ausiliatrice di Canicattì i funerali di Vincenzo Lo Giudice, l’ex deputato regionale ed ex assessore siciliano morto ieri all’età di 85 anni. Nato a Canicattì il 30 novembre del 1939, è stato parlamentare all’Ars per due legislature e assessore regionale ai Lavori pubblici. Venne condannato in via definitiva nel contesto dell’inchiesta “Alta mafia” e scontò 10 anni di reclusione.

