Canicattì, Uciim e Unicef insieme per la solidarietà al “Villaggio di Natale”

l'iniziativa

Il 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia, tra lo splendore e la festosità del Villaggio di Natale di Via Mons. Ficarra, la grazia della solidarietà ha trovato uno spazio privilegiato, anche quest’anno, nella magia che, a Canicattì, allieta ogni fine settimana delle festività natalizie.

Tra le meraviglie artigianali in mostra nelle casette, la simpatia di Babbo Natale, con elfi e personaggi da sogno, lo street food di qualità, le installazioni artistiche, il luccichio delle luminarie…anche tantissime famiglie, con bambini festanti, che si sono avvicinate alla casetta della solidarietà, accolte dagli insegnanti dell’UCIIM, impegnati a sostenere l’UNICEF, a difesa di ogni bambino del mondo.