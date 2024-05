Coldiretti: “A rischio la produzione delle pesche di Bivona”

emergenza idrica

L’acqua disponibile dev'essere ripartita tra le colture della provincia con delle scelte tra cosa salvare e cosa no

“È paradossale che quest’anno la produzione della pesca di Bivona sia a rischio perché l’acqua disponibile dev’essere ripartita tra le colture della provincia con delle scelte tra cosa salvare e cosa no”. È l’allarme della Coldiretti di Agrigento, che sottolinea come «si tratti di una scelta che mette a dura prova l’attività degli imprenditori di uno dei comprensori agricoli più importanti di tutta l’Isola”. “La pesca di Bivona è uno dei frutti più importanti di tutta Sicilia conosciuta in tutto il mondo. Bisogna trovare una soluzione adeguata che salvi tutte le produzioni – sottolinea ancora Coldiretti Agrigento – Da anni si attendono interventi mirati sulle infrastrutture per evitare perdite e garantire l’irrigazione in periodi come quello attuale”.

