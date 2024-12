Comune di Licata, il Presidente della Commissione Toponomastica Pira : «Nel 2025 tutte le strade avranno un nome»

la riunione

L’Amministrazione, su nostra proposta ha già deliberato l’intitolazione di due vie ai Maestri di musica, Vincenzo Majorana e Salvatore Cassaro. Approvata l’intitolazione di un Piano all’ex sindaco Giseppe Profumo, un vialetto della Villa Comunale sarà intitolato alla fisica siciliana Mariannina Ciccone, accolta proposta di CIF, Toponomastica femminile e OPA

Molto proficua la terza seduta della Commissione Toponomastica di Licata presieduta dal prof. Francesco Pira. Presenti alla riunione la Vice Presidente, prof.ssa Giuseppina Incorvaia, il notaio Arianna Armenio il geom. Lorenzo Peritore e il rag. Pierangelo Timoneri. Segretario il geom. Antonio Ruvio.

Tutte le decisioni sono state votate all’unanimità. ha riferito il Presidente. Della commissione fa parte come componente di diritto il prof. Franco La Perna.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato il Presidente Pira- per il clima costruttivo e di grande collaborazione in cui la Commissione lavora in piena armonia con gli uffici. Il nostro obiettivo per il 2025 è dare un nome a tutte le strade che sono ancora prive nel centro storico abitato e di intitolare tutte le vie delle Contrade che non hanno i nomi e questo provoca grandi problemi agli abitanti. Nella prossima riunione della Commissione ad inizio del nuovo anno daremo le indicazioni di categorie per intitolazioni. Poi procederemo alla mappatura delle Contrade. Questo ci permetterà di garantire agli abitanti di ricevere la posta e una facile individuazione per eventuali soccorsi o esigenze di ordine pubblico. Stiamo provando a dare seguito a tutte le istanze dei cittadini che siano in linea con il regolamento di cui abbiamo proposto delle modifiche trasmesse alla Giunta Comunale”.