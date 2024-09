Condannato per il duplice tentato omicidio e assolto per l’omicidio: la sentenza per Carmelo Vardaro

agrigento

Il processo davanti la Corte d'Assise di Agrigento scaturito dalla faida tra empedoclini ed emigrati a Liegi

I giudici della Corte d’assise di Agrigento hanno assolto Carmelo Vardaro, 47 anni, di Favara, dall’accusa di omicidio e tentato omicidio avvenuti in Belgio e lo hanno condannato per un doppio agguato che aveva l’obiettivo di eliminare due rivali. La pena è di 24 anni e mezzo di reclusione. Il pm della Dda di Palermo, Alessia Sinatra, aveva chiesto 30 anni.

Vardaro, nell’ambito dell’inchiesta «Mosaico», sulla faida che fra Favara e il Belgio ha provocato una carneficina con almeno 5 omicidi e una decina di tentati omicidi, era accusato di un omicidio, di due tentati omicidi, di due estorsioni.