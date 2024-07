Crisi idrica, Regione autorizza società di Agrigento al prelievo d’acqua. Aricò: «Via libera in tempi record»

SICCITÀ

Una ditta di Cammarata è stata autorizzata al prelievo da tre pozzi per l'irrigazione

Primi effetti della direttiva della Regione Siciliana che rende più semplici e veloci le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo di acqua per uso non domestico. Nell’arco di appena una giornata dalla presentazione dell’istanza, infatti, il Dipartimento regionale tecnico, attraverso il Genio civile di Agrigento, ha autorizzato una società di Cammarata ad attingere, in via provvisoria, acqua pubblica da tre pozzi per l’irrigazione di terreni adibiti a verde attrezzato.