Due nuovi giocatori spagnoli nell’Agrigento Futsal

sport

Si tratta di Santiago Montes Restrepo e di Daniel Oma Osa

Due nuovi giocatori spagnoli entrano nella squadra dell’Agrigento Futsal. Si tratta di Santiago Montes Restrepo e di Daniel Oma Osa. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto – fanno sapere dalla Società – Alla fine della scorsa stagione ci siamo concentrati sul mercato in entrata che oggi dichiariamo ufficialmente chiuso con l’ingresso dei due nuovi giocatori, grazie ai main sponsor e al procuratore dei due atleti per la grande disponibilità. L’Agrigento Futsal è pronta a lottare perseguendo un obiettivo preciso: raggiungere la salvezza. Il resto verrà da sé”.

Santiago Montes Restrepo, laterale – classe 1999 – vanta ben 44 reti nelle ultime 3 stagioni: nella precedente ha vestito la maglia del “Coeur De Sambre”, Serie A2 Élite Francese. Daniel Angel Oma Osa, universale – classe 2001 – ha collezionato ben 20 reti nelle ultime 3 stagioni, indossando la maglia del “Bagnolo C5”, nella Serie B italiana.