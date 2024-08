Fontanelle senz’acqua ha perso la pazienza, chiesto incontro con prefetto, Comune e Aica: «A rischio l’ordine pubblico»

Agrigento

Il Comitato Fontanelle Insieme ha segnalato una serie di inefficienze e disservizi

«Il quartiere di Fontanelle, che conta oltre 12.000 abitanti, sta vivendo una crisi idrica senza precedenti, con una mancanza di fornitura d’acqua che dura da più di 35 giorni. A differenza di altri quartieri della città, dove l’erogazione, seppur non regolare, garantisce comunque una sufficiente dotazione idrica per famiglie e imprese, Fontanelle è particolarmente colpita da questa problematica».

E’ la denuncia del Comitato di quartiere Fontanelle Insieme che ha chiesto un incontro urgente al prefetto, al Comune di Agrigento e AICA, «al fine di avviare un tavolo tecnico per trovare nell’immediato, le migliori soluzioni a questa emergenza che sta colpendo duramente il nostro quartiere, più di qualsiasi altro nella città, e per evitare una degenerazione sociale che ormai ha raggiunto livelli insostenibili anche per l’ordine pubblico».