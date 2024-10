I “Viaggi Reali” all’Archivio di Stato di Agrigento e Sciacca

cultura e territorio

Il nuovo percorso culturale sarà inaugurato il 13 ottobre in occasione della "Domenica di Carta"

In occasione della “Domenica di Carta” del 13 ottobre 2024, consueta manifestazione del ministero della Cultura dedicata al patrimonio di archivi e biblioteche, all’Archivio di Stato di Agrigento e alla Sezione di Sciacca, sarà inaugurato un nuovo percorso culturale dal titolo “Viaggi Reali”. In prosecuzione con le attività già avviate con le Giornate Europee del Patrimonio del 28 e 29 settembre 2024, relative al percorso “Reti Itineranti”, al fine di accrescere, ulteriormente, la conoscenza del territorio della provincia di Agrigento attraverso le fonti archivistiche e valorizzare la dimensione della mobilità e del viaggio e le storie che hanno connotato i territori, il percorso “Viaggi Reali” svelerà nuovi aspetti sul territorio provinciale con il racconto di due viaggi di eccellenza: quello dei sovrani italiani, Umberto I e Margherita di Savoia, avvenuto nel 1881, e quello dei sovrani inglesi, Edoardo VII e Alessandra di Danimarca, avvenuto nel 1909. La documentazione, nel restituire memoria dell’organizzazione di questi due grandi eventi, accompagna i visitatori in un viaggio nel passato, tra itinerari, servizi di sicurezza, cerimoniale, cortesie istituzionali, ordinaria amministrazione, personaggi illustri e luoghi simbolo della città di Agrigento.