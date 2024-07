Il prefetto di Agrigento: “L’abusivismo zavorra del territorio”

l'analisi

Il rappresentante del Governo è intervenuto al National Award di Taormina dedicato a "L'economia della bellezza"

«La siccità è un problema contingente. Non è la siccità a porre in dubbio la bellezza del territorio che è stata invece messa in crisi da decenni di disattenzione. Dalla seconda metà del Novecento, in Sicilia e in tutto il Sud c’è stato un utilizzo del territorio, modificato soprattutto dal cemento armato, che non è stato utilizzato in chiave artistica, ma speculativa. Non parlo dei grandi casi di ecomostri, ma di una sorta di lebbra costante che ha colpito il nostro territorio: tanti centri storici, tanti centri d’arte, hanno perso l’appeal che avrebbero potuto avere per il turismo. E in questi casi, l’economia della bellezza è un ossimoro». Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, intervenendo al National Award di Taormina dedicato a «L’economia della bellezza».