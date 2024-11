Il prefetto scrive alla Regione: “Parcheggi carenti, potenziare i collegamenti ferroviari”

agrigento capitale della cultura 2025

Uno stabile incremento delle corse creerebbe un vero e proprio servizio metropolitano, che risolverebbe il problema della carenza di parcheggi

«Fra poco più di un mese Agrigento sarà Capitale italiana della cultura, con conseguente incremento di visite. Non sono stati realizzati nuovi parcheggi, pur assai necessari ai fini della sicurezza e dell’ordine pubblico. Sarebbe quindi di grande utilità il rafforzamento del già esistente collegamento ferroviario Palermo-Agrigento che passa attraverso le stazioni di Aragona Caldare (dotata di ampi parcheggi), Agrigento Bassa e Porto Empedocle, cui si aggiunge una fermata nei pressi della Valle dei Templi-Kolymbetra (tempio di Vulcano). Uno stabile incremento delle corse (almeno per tutto il 2025) creerebbe un vero e proprio servizio metropolitano, che risolverebbe il segnalato problema dovuto alla carenza di parcheggi». Lo ha scritto il prefetto di Agrigento Filippo Romano al presidente della Regione siciliana e all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità.