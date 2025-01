Inaugurata la nuova sede della Delegazione dell’Automobile Club di Agrigento a Favara

servizi

È stata inaugurata la nuova sede della Delegazione dell’Automobile Club di Agrigento, situata in via 4 Novembre 62, a Favara. L’evento, accolto con entusiasmo dalla comunità locale, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti dell’Automobile Club e delle istituzioni locali. Presenti alla cerimonia il presidente dell’Automobile Club di Agrigento, l’avvocato Salvatore Bellanca, la direttrice, Giuseppina Danila, e l’Account manager Aci Italia, Giuseppe Mannello. Durante il loro intervento, i rappresentanti hanno sottolineato l’importanza di questa nuova struttura, che si propone di essere un punto di riferimento per i cittadini di Favara e dintorni, offrendo servizi di qualità legati alla mobilità e alla sicurezza stradale.

Durante la cerimonia, il presidente Bellanca ha espresso grande soddisfazione per l’apertura della nuova sede, sottolineando l’importanza di estendere i servizi dell’Aci ad un numero sempre maggiore di cittadini. “La nuova sede rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento della nostra presenza sul territorio, ed è un segnale concreto del nostro impegno verso la comunità locale, con l’obiettivo di offrire servizi di qualità e promuovere la sicurezza stradale“, ha dichiarato l’Avvocato Bellanca. “Siamo impegnati a garantire che ogni cittadino possa accedere facilmente ai nostri servizi, contribuendo allo sviluppo della cultura automobilistica e alla promozione della sicurezza stradale.”

La Direttrice Giuseppina Danile ha aggiunto: “Questa nuova delegazione rappresenta un punto di riferimento per gli automobilisti della zona, che potranno contare su un supporto efficiente e professionale. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura e di essere vicini alle esigenze dei nostri soci.“