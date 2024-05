Con la moto finisce contro un albero: fisioterapista muore a Racalmuto

la tragedia

L'incidente autonomo in via Filippo Villa

Un uomo di 46 anni Filippo La Bella fisioterapista di Racalmuto è morto nel pomeriggio a causa di un incidente stradale autonomo avvenuto nel paese che ha dato i natali a Leonardo Sciascia. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto Ducati quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero.

L’incidente è avvenuto in via Villa alla periferia ovest del paese. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e un elisoccorso che è stato fatto atterrare in un campo nelle vicinanze. I tentativi di rianimazione, purtroppo, sono stati vani. Filippo La Bella lascia moglie e due bambini.

