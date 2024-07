Incidenti stradali ad Aragona: feriti due giovani

cronaca

In ospedale sono finiti un ventenne e un quattordicenne. Non sono in pericolo di vita

Due ragazzi, uno dei quali minorenne, sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali verificatisi in zone centrali dell’abitato aragonese. Entrambi hanno riportato gravi traumi ma non versano in pericolo di vita. Nel primo sinistro, avvenuto verso le 4 del mattino, ha fatto tutto da solo un ventenne del luogo. L’incidente stradale, che non avrebbe coinvolto altri veicoli di passaggio, s’è verificato nei pressi di via Salvatore La Rosa. Il giovane che viaggiava da solo era alla guida di una Fiat Cinquecento. All’improvviso avrebbe perso il controllo alla guida e il mezzo è piombato violentemente contro un muro. Un urto terribile tant’è che l’utilitaria è ridotta ad un ammasso di rottami. Ad accorrere sono stati alcuni passanti. L’automobilista è stato preso in consegna dal personale sanitario del 118 e in ambulanza, in codice rosso, trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio”. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.