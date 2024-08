La Cipolla Paglina, l’unica che non fa piangere

Agrigento

A Castrofilippo è tutto pronto per la 30^ edizione della sagra del prodotto tipico riconosciuto come presidio Slow Food

A Castrofilippo è tutto pronto per la 30^ edizione della Sagra della Cipolla Paglina: un prodotto della terra tipico del comune agrigentino, riconosciuto come presidio Slow Food nella speranza che questo prodotto non si perda, anche perché ha caratteristiche uniche; ad esempio è l’unica cipolla che non fa piangere ma ridere a causa della sua spiccata dolcezza. Ed è l’indiscusso, e inconfondibile protagonista sulle tavole dei siciliani.

Quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Baio ha pensato in grande, allestendo un cartellone di eventi ricco di appuntamenti estivi da non perdere che partirà oggi con le prime serate musicali, per poi entrare nel vivo nel lungo weekend che anticipa Ferragosto che, appunto, vedrà l’arrivo della 30^ edizione della Sagra della Cipolla Paglina. Protagonista, neanche a dirlo, sarà la cipolla, con stand in cui sarà possibile assaggiare tutte le specialità a base del prelibato frutto della terra, cucinate e preparate dagli operatori locali della ristorazione e dalle associazioni attive sul territorio.

«Siamo prontissimi – commenta il sindaco Baio – e possiamo dire che l’edizione numero 30 della Sagra della Cipolla Paglina è ormai alle porte. È la seconda da quando ci siamo insediati come amministrazione comunale, lavoriamo in sinergia affinché diventi un momento di condivisione e divertimento, senza dimenticare l’obiettivo principe che è quello di far conoscere la Cipolla Paglina. Fervono i preparativi, dopo una sinergia con tutto il territorio, per organizzare spettacoli musicali e di cabaret. Ma soprattutto non mancheranno i momenti dedicati all’eccellenza gastronomica con al centro la “Regina” incontrastata di queste serate: la Cipolla Paglina. Siamo orgogliosi e fieri di essere riconosciuti come il paese di Cipuddrara, così come siamo una comunità Presidio Slow Food a cui si rifanno diversi produttori associati».

«Un grande ringraziamento a tutta l’amministrazione comunale, agli impiegati del Comune, alle associazioni di volontariato, alle associazioni di produttori e i protagonisti delle serate: i ristoratori. Un grazie, infine, anche agli sponsor che ci hanno sostenuti».

Ed ecco il programma in pillole. Oggi la serata musicale “All Night Long – seconda edizione”, con l’esibizione della band musicale The Doghatruns e poi discoteca con i dj Albas e Balza. Domani la rappresentazione teatrale “Rita, una rosa tra le spine”. Entrambi gli appuntamenti sono in programma in viale Bonfiglio.

Venerdì 9 agosto l’apertura della 30^ Sagra della Cipolla Paglina, dalle 21 in poi sempre in viale Bonfiglio, con ospiti musicali Le Adebell e l’apertura degli stand per la degustazione. Sabato 10, invece, è previsto uno spettacolo di show cooking in centro, mentre l’11 sera, oltre agli stand, è previsto lo spettacolo di cabaret “Sicilia in Festa”.

Lunedì 12 il gran finale della Sagra, e si ride con il duo comico I Soldi Spicci. Durante i 4 giorni di Sagra, inoltre, sarà possibile visionare l’esposizione di uno stand raffigurante il prodotto tipico di Castrofilippo, appunto la Cipolla Paglina, realizzato dall’associazione Happy Peolle.

Sempre durante i giorni di festa, in giro per le vie del paese ci saranno i volontari dell’associazione Teniamoci per mano, impegnati in attività di clown terapia. Il presidio operativo, infine, sarà garantito dall’associazione Giubbe Verdi.

Martedì 13 agosto, invece, altra serata musicale all’insegna della musica anni ’90 e 2000, con l’esibizione di Dj Gaspare Destro e del vocalist Ausilio Polifemo. Sabato 17 agosto, sempre in centro in viale Bonfiglio, la rappresentazione teatrale della commedia “Ignoranza e Malocchio partoriscono pidocchi”, a cura della compagnia teatrale Gocce di Sicilia.