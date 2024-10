La Mare Jonio soccorre 58 persone in zona Sar tunisina

Migranti

Sull'imbarcazione senza mangiare e feriti

Alle 5 di questa mattina la nave Mare Jonio, di Mediterranea Saving Humans, ha soccorso 58 persone, in acque internazionali, in zona Sar tunisina, su segnalazione di Alarm Phone. «Non pensavano di farcela – dicono dalla Ong – ed erano sicuri che di lì a poco sarebbero morti, invece non è stato così. Pregavano e piangevano, erano molto disidratati e pieni di ferite».

La nave della Ong Mediterranea Saving Humans era partita qualche giorno fa da Trapani, dopo che il 17 settembre scorso un’ispezione straordinaria ordinata dal ministero dei Trasporti si era conclusa con l’ordine di sbarcare le attrezzature per il soccorso che si trovavano a poppa della nave, sul ponte di coperta. Se la nave Mare Jonio non avesse ottemperato alla disposizione, sarebbe stato ritirato il certificato d’Idoneità, indispensabile per la navigazione.«I naufraghi che abbiamo soccorso ci hanno riferito che provengono da Zuara. in Libia – prosegue la Ong -. A bordo i nostri medici si stanno occupando di loro».

