La “No List” del 2025, i luoghi da non visitare secondo Fodor’s: perché con Bali e l’Everest c’è anche Agrigento

il caso

La "mappa" della rivista americana specializzata di turismo ripresa da quotidiani britannici e svizzeri

Agrigento è senz’altro in buona compagnia. Solo che la compagnia è quella che – secondo la rivista Usa Fodor’s ripresa da diversi quotidiani britannici e svizzeri – è meglio non frequentare.Si tratta cioè delle destinazioni che i turisti dovrebbero evitare nel 2025. Un colpo basso per Agrigento che è comunque “non consigliata” insieme, ad esempio, a Bali, la strada panoramica in Scozia, e la cima dell’Everest (a un’altra dozzina di destinazioni). In genere si tratta di questioni legate all’inquinamento o del sovraffollamento che fa sì che i turisti non siano ben accetti dalla comunità locale, oppure – come per Venezia, Barcellona, le Canarie, Maiorca o Lisbona – perché i proprietari delle case preferiscono affittare ai turisti facendo schizzare alle stelle il prezzo delle locazioni per i residenti.Si chiama “No List” e serve – secondo la rivista – a evidenziare le destinazioni in cui il turismo sta esercitando pressioni insostenibili sul territorio e sulle comunità locali. Ci sono dunque Bali, ma anche Barcellona, ​​Maiorca, Venezia, le Canarie e Lisbona, ma pure Koh Samui, in Thailandia, il Monte Everest, le Isole Vergini Britanniche, Kerala in India, Kyoto e Tokyo in Giappone, Oaxaca in Messico e la costa Nord scozzese.

Ma perché Agrigento

Ma per Agrigento c’è un problema che ha ormai varcato i confini della Sicilia e che sta danneggiando concretamente l’economia: la crisi idrica «che potrebbe essere ulteriormente aggravata dall’aumento del turismo». «La città – scrive Fodor’s – si sta preparando a diventare la Capitale italiana della cultura nel 2025, il che probabilmente comporterà un aumento del numero di visitatori. Tuttavia, l’area sta affrontando una grave crisi idrica che potrebbe essere ulteriormente aggravata dall’aumento del turismo. Ad Agrigento le riserve vengono regolarmente immagazzinate in cisterne e si approvvigionano con le autobotti. Ora – rileva la rivista – il cambiamento climatico e una siccità prolungata stanno spingendo la situazione a un punto critico». Si rileva che «i piccoli hotel stanno lottando per fornire una fornitura d’acqua costante ai loro ospiti. Quest’estate, alcune strutture hanno limitato le prenotazioni ad agosto perché non potevano garantire servizi igienici con scarico o docce funzionanti».

Il sindaco Miccichè: «Macché…»