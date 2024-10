L’agrigentino Totò Bellanca eletto vice presidente del Comitato Regionale Aci

Automobile Club

L'elezione è avvenuta ieri nella sede dell'Automobile Club di Catania

Nella giornata di ieri, presso la sede dell’Automobile Club di Catania, si è tenuta la riunione del Comitato Regionale Aci Sicilia, alla presenza del dirigente Giovanni Caturano ed in collegamento da remoto con il direttore compartimentale Sud e direttore Attività associative gestione sviluppo reti Aci Italia Alessandra Rosa, durante la quale sono stati eletti i nuovi vertici dell’organizzazione. L’ingegnere Massimo Rinaldi, presidente dell’Automobile Club di Messina, è stato eletto presidente del Comitato Regionale Aci Sicilia. A ricoprire il ruolo di vice presidente sarà l’avvocato Salvatore Bellanca, presidente dell’Automobile Club di Agrigento.