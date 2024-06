Lavori a Villaseta, domani niente acqua in alcune zone di Agrigento

servizi

Disagi previsti in Centro Città; Quadrivio; Fontanelle; San Michele; Villaggio Mosè; Villaseta; Giardina Gallotti e Montaperto

L’azienda idrica comuni agrigentini segnala che Siciliacque ha informato che, al fine di eseguire dei lavori di sostituzione di cavi elettrici alla centrale di sollevamento Villaseta, domani, dalle 9:30 alle ore 18, interromperà la fornitura idrica al serbatoio Forche del comune di Agrigento. Quindi non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica prevista nelle seguenti zone del comune di Agrigento: Centro Città; Quadrivio; Fontanelle; San Michele; Villaggio Mosè; Villaseta; Giardina Gallotti e Montaperto. Non appena riattivata la fornitura idrica al serbatoio «Forche” da parte di Siciliacque, e quando il serbatoio avrà raggiunto dei livelli adeguati, sarà possibile riattivare la distribuzione che, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

