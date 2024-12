Licata, al professor Francesco Pira consegnata una targa del CUSCA per i 28 anni di docenza

cultura

E’ stata la Presidente Cettina Greco a nome del Direttivo a donare la targa con una bellissima menzione. Fin dalla nascita dell’Associazione ha tutti gli anni svolto una docenza. L’ultima sull’Intelligenza Artificiale. Il sociologo licatese è docente dell’Università di Messina

“Al Prof. Francesco Pira fine intellettuale, brillante divulgatore culturale, attento e sensibile cronista e saggista, appassionato studioso dei fenomeni sociali, emerito docente e strenuo sostenitore del Cusca”. Queste le parole impresse in una targa ricordo consegnata dal Cusca di Licata (Centro Universtario Socio Culturale Adulti) che è molto più che una università per la grande età.

Pira, professore di sociologia all’Università di Messina da ben 28 anni, dalla fondazione del Cusca, ha assicurato la sua lezione annuale. Anche quest’anno ha svolto una docenza su un tema di grandissima attualità: l’Intelligenza Artificiale.