Licata e Raffadali: sequestrati 3,5 Kg di stupefacenti due distinti blitz, decisivo il fiuto dei cani poliziotto

cronaca

Entrambe lo operazioni sono state effettuate del personale della Polizia di Stato

Le indagini e il fiuto di due cani poliziotto hanno consentito agli agenti della squadra mobile di Agrigento di sequestrare 3 chili e mezzo di droga, tra marijuana e hashish, nei territori di Licata e Raffadali, in due distinte operazioni. I poliziotti, nell’ambito della prima attività, dopo avere attentamente monitorato nei giorni scorsi un bracciante agricolo licatese di 33 anni, hanno rinvenuto in un magazzino nella disponibilità dell’uomo mezzo chilo di marijuana già imbustata, pronta per essere spacciata. Fondamentale è stato il fiuto di Yndira, un pastore tedesco che è riuscito a scovare la sostanza nascosta dietro un mobile. L’uomo è stato indagato in stato di libertà.