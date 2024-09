Licata, proposta l’intitolazione del Chiostro della Badia al professor Calogero Carità

il ricordo

L'annuncio del presidente della Commissione Toponomastica Francesco Pira

Molto proficua la seconda seduta della Commissione Toponomastica di Licata presieduta dal prof. Francesco Pira. Presenti alla riunione la Vice Presidente, prof.ssa Giuseppina Incorvaia, il geom. Lorenzo Peritore e il rag. Pierangelo Timoneri. Tutte le decisioni sono state votate all’unanimità. ha riferito il Presidente. Della commissione fanno parte come componente il Notaio Arianna Armenio e come componente di diritto il prof. Franco La Perna. Al primo punto dell’ordine del giorno l’intitolazione del Chiostro della Badia al compianto professor Calogero Carità. La Commissione ha chiesto al Sindaco Angelo Balsamo ed alla Giunta Comunale, come previsto dall’art. 5 del regolamento, per personalità “di chiaro valore ed indubbia benemerenza per la Nazione” di avanzare in Prefettura la richiesta per la concessione della deroga ai sensi dell’art.2 della Legge del 23/06/1927 n. 1188.