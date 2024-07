L’inchiesta antimafia che lambisce il Comune di Ribera: il sindaco Ruvolo ha chiesto le dimissioni del presidente del Consiglio Costa

il caso

L'esponente di Forza Italia, intercettato al telefono con un mafioso, però replica: «Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia»

Chiede le dimissioni del presidente del consiglio comunale Vincenzo Costa il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo. Lo fa a seguito del coinvolgimento di Costa nell’indagine della Dda di Palermo su mafia e infiltrazioni negli appalti pubblici che, lo scorso 11 luglio, è culminata con 7 arresti a Sciacca.

«Per ragioni di opportunità, a sua stessa tutela e dell’Istituzione che rappresenta, auspico – dice Ruvolo – che il presidente del consiglio comunale valuti di fare un passo indietro, augurandomi che nel frattempo possa essere positivamente chiarito ogni aspetto della vicenda per cui è stato tirato in ballo».

«Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia», replica Vincenzo Costa. «Valuto con la mia famiglia e con il mio legale – aggiunge – quale decisione prendere, e lo farò senza tenere in alcun conto di pressioni, richieste e comunicati stampa, da chiunque provengano».