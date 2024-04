Modificano il codice a barre per pagare di meno le uova di Pasqua: denunciati due truffatori

il caso

Due palermitani avevano usato questo stratagemme per acquistare la merce al Conad del centro commerciale di Agrigento

Due palermitani, di 28 e 19 anni, sono stati denunciati alla procura di Agrigento per truffa in concorso. Avrebbero – secondo le ricostruzioni dei carabinieri – sostituito i codici a barre per pagare molto meno, 30 uova di Pasqua. I militari dell’Arma della stazione di Villaseta di Agrigento hanno raccolto la denuncia-querela del responsabile del supermercato Conad del centro commerciale «Città dei Templi». I due palermitani. con un abile stratagemma, hanno sostituito i codici a barre originali delle uova con quelli di prodotti di minor valore, eludendo il sistema di pagamento automatico e procurando un danno economico al supermercato. (ANSA).

