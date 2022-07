Agrigento, bando per gestire alcune strutture sportive

Ad Agrigento a lavoro per l’affidamento in gestione del complesso sportivo al Villaggio Mosè e dello stadio Esseneto. In agenda anche la palestra La Malfa e la piscina a Villaseta.



Ad Agrigento è stato pubblicato nell’albo pretorio sul sito internet del Comune l’avviso pubblico per l’affidamento temporaneo del servizio di gestione del complesso sportivo polivalente in Piazza del Vespro al Villaggio Mosè. Si tratta di un campo di calcetto, un campo di bocce, un’area fitness, e un parco giochi recentemente riqualificato unitamente alla piazza. L’assessore comunale allo Sport, Costantino Ciulla, spiega: “Affidiamo la gestione non solo per convenienza economica ma soprattutto per promuovere il fine dell’aggregazione sociale insito nello sport. Le istanze di adesione all’avviso sono attese entro il prossimo 29 agosto. Siamo inoltre prossimi all’apertura della palestra distrettuale di Piazzale Ugo La Malfa. La struttura sarà consegnata finalmente alla città entro il prossimo autunno. Anche la piscina comunale di Villaseta sarà presto fruibile non appena sarà riparata la caldaia e concluderemo il lavoro di accatastamento, in quanto struttura costruita su territorio in possesso del Demanio dello Stato. E’ un intoppo del quale nessuna amministrazione in precedenza si è preoccupata, non intestando le aree di proprietà del Demanio dello Stato al Comune di Agrigento, così come imposto dalla legge in materia. Infine siamo a lavoro per la predisposizione del bando di affidamento in gestione dello Stadio Esseneto. Ringrazio per la preziosa collaborazione l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, il dirigente di settore Antonio Insalaco, e il consigliere comunale Gerlando Piparo”.

