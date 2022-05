Giro di Sicilia, la carovana anche in provincia di Agrigento

Il Giro di Sicilia, la Targa Florio, toccherà, anche quest'anno il territorio agrigentino. Una occasione straor­di­na­ria per pro­muo­ve­re in­sie­me cul­tu­ra e tu­ri­smo, uno sto­ri­co av­ve­ni­men­to spor­ti­vo che esal­ta il fa­sci­no dei luo­ghi ed è ve­tri­na in­ter­na­zio­na­le per la Si­ci­lia at­tra­ver­so la cul­tu­ra, la sto­ria, i pae­sag­gi, l’e­no­ga­stro­no­mia e la spe­cia­le ospi­ta­li­tà dei si­ci­lia­ni”. Il 5 mag­gio, dun­que, la par­ten­za dal cen­tro del­la di Pa­ler­mo, da Piaz­za Ver­di, da­van­ti al Tea­tro Mas­si­mo, di­re­zio­ne Mar­sa­la, e, dopo il lun­ch break, si ri­par­ti­rà dal­l’a­rea di Se­li­nun­te, Ca­stel­ve­tra­no, per rag­giun­ge­re, at­tra­ver­so Par­tan­na, an­che Mon­tal­le­gro e la Sca­la dei Tur­chi di Real­mon­te; in­fi­ne, da Por­to Em­pe­do­cle si ar­ri­ve­rà ad Agri­gen­to. Per la tap­pa del 6 mag­gio la par­ten­za è in pro­gram­ma dal­la Val­le dei Tem­pli; poi toc­che­rà Pal­ma di Mon­te­chia­ro e Gela per pro­se­gui­re in di­re­zio­ne sud est; l’ar­ri­vo è pre­vi­sto a Ca­ta­nia. Due­cen­to in tut­to le au­to­vet­tu­re par­te­ci­pan­ti al giro con tan­tis­si­mi mar­chi che han­no fat­to la sto­ria del­l’au­to­mo­bi­li­smo. Due­cen­to gli equi­pag­gi pro­ve­nien­ti da ogni par­te d’I­ta­lia e del mon­do.

