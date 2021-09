L'Akragas torna a vincere tra le mura amiche

Lo sport, il calcio, il campionato d’Eccellenza girone A: ad Agrigento, allo stadio Esseneto, l’Akragas ha vinto 1 a 0 contro Marineo. Ha segnato l’attaccante svedese Lucas Corner all’11esimo minuto del secondo tempo. Il Marineo non ha mai impensierito il portiere Dome. L’Akragas conquista con merito i tre punti e si rilancia in campionato. In proposito oggi al Videogiornale di Teleacras è in onda un intervento video dell’allenatore dell’Akragas, Giuseppe Anastasi.

