OdG Sicilia, Bellomo con i suoi 102 è il più anziano iscritto

Il riconoscimento

Questa mattina nella sede dell'Ordine il presidente Gueli ha consegnato una targa

È Antonino Bellomo, 102 anni il prossimo 31 luglio, l’iscritto più anziano all’Ordine dei giornalisti Sicilia. Giornalista pubblicista dal 1978, Bellomo è stato questa mattina in visita nella sede dell’Ordine, in via Bernini a Palermo, ricevuto da una delegazione formata dal presidente Roberto Gueli, dal vicepresidente Salvatore Li Castri, dal consigliere Franco Nicastro, dal presidente del Collegio dei Revisori dei conti Vittorio Corradino, dal componente del Collegio dei Revisori dei conti Salvatore Messina.

All’incontro hanno presenziato anche la moglie e il figlio di Bellomo, Francesco, anch’egli giornalista pubblicista. “Sono onorato di questo incontro – ha detto Antonino Bellomo – mi sento uno che ha ricevuto tanto da questo vostro invito, ma al tempo stesso sento di avere ancora tanto da dare perché credo che l’essenza della vita sia dare qualcosa agli altri”.