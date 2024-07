Porto Empedocle, presentata la sesta edizione del Premio Vigata

società & cultura

La kermesse si terrà da sabato 13 luglio al 17 agosto

Presentata la sesta edizione del Premio Vigata, la rassegna teatrale che ogni anno trasforma la piazza Kennedy di Porto Empedocle in un grande teatro all’aperto. A organizzare la kermesse, che terrà banco da sabato 13 luglio al 17 agosto, sono il Comune empedoclino e l’associazione Terra di Vigata, con il patrocinio di Enel e dalla Regione Sicilia. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il sindaco Calogero Martello, gli assessori comunali Giuseppe Picone e Michelangelo Bruno Gallo, il direttore artistico Giovanni Volpe e il responsabile organizzativo Mario Silvano. Saranno otto le serate in programma, con particolare attenzione a quella del 17 luglio, nel corso della quale si terrà un ricordo di Andrea Camilleri, nel quinto anniversario dalla scomparsa. In scena andranno rappresentazioni di teatro popolare rappresentate da compagnie siciliane di spessore. Si comincia sabato prossimo 13 luglio con “Pensaci Giacomino”, portato in scena dal gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle, con inizio dello spettacolo alle 21:30. Gran finale il 17 agosto con la messa in scena del Berretto a Sonagli, rappresentato da Giovanni Volpe. Disponibili per tutte le serate circa 200 posti su indicazione della Questura di Agrigento, per motivi di sicurezza pubblica.

