Presentato a Roma il libro dello scrittore agrigentino Pascal Schembri

cultura & società

L'evento si è tenuto nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini

Il presidente dell’Associazione culturale Cartagine, generale Alessandro Della Posta, ha organizzato nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, a Roma, nella sala dedicata a David Sassoli, la presentazione del libro “L’Arma del Potere – Perversioni e corruzione al parlamento” dello scrittore agrigentino Pascal Schembri. L’evento è stato moderato da Pino Pelloni che ha anche illustrato le caratteristiche di “sicilianità” di questo scrittore poliedrico, che riesce a scrivere dei libri che coprono generi diversi nello stesso testo. Si tratta di una tecnica non molto comune, ma che l’autore Schembri riesce a conciliare in modo armonico; inserendo nello stesso testo il thriller, la narrativa e alcune citazioni riferibili ai fatti di vita vissuta dal nostro Paese, pur essendo il libro un’opera di fantasia non riferibile ad eventi reali.

Sono intervenuti come relatori, la professoressa Katia Ranieri che ha fornito un’ampia descrizione dei punti salienti del libro, che descrive una serie di eventi che si svolgono in un misterioso palazzo siciliano, tra il 1960 e il 1990. La storia narrata coinvolge diversi personaggi: dall’imprenditore edile, vittima dei ricatti della mafia e dei politici; descrive i politici che gestiscono gli affari dell’epoca, descrive una serie di personaggi principali del racconto, che sono quasi tutti avvolti in un’aura di mistero. Questo mistero sarà svelato dall’autore solo nelle ultime pagine del libro.

È intervenuto quindi il dott. Ciro Maddaloni che ha fornito una visione delle dinamiche contenute nel libro, dei collegamenti tra i vari personaggi, anche, i cosiddetti “personaggi secondari”, che sono perfettamente integrati nel testo e che consentono di “legare” sia i diversi eventi sia i tempi in cui questi eventi accadono. Un testo che tiene il lettore in suspance pagina dopo pagina. Un vero thriller che si presta come copione per una serie televisiva che, se realizzata, potrebbe diventare una serie di successo nazionale e internazionale.