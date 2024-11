Prete raccoglie abiti da sposa usati per chi non può acquistarne uno nuovo

Nell'Agrigentino

Don Antonio Nuara, parroco della chiesa di San Pellegrino di Ribera, si era già fatto conoscere per aver criticato le spose con abiti troppo scollacciati

A Ribera (Agrigento) un prete raccoglie abiti da sposa usati da donare alle donne che non possono permettersene di comprarne uno nuovo. Il protagonista di questa iniziativa è don Antonio Nuara, parroco della chiesa di San Pellegrino di Ribera (Agrigento). Che, sempre a proposito di spose, qualche anno fa era finito sotto i riflettori dopo avere, e in più occasioni, deplorato pubblicamente le donne che si presentavano all’altare per il loro matrimonio indossando abiti che, secondo il prelato, erano troppo scollati e, di conseguenza, sempre a suo dire, inadatti ad un luogo sacro come la chiesa.