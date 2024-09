Riaperti altri otto km della Statale 121 Palermo-Agrigento

Agrigento

Il tratto, nel territorio di Vicari, anticipa la totale fruibilità «entro il 2024» della strada

«Con l’apertura, oggi, di questo tratto di 8 Km sul territorio di Vicari della Statale 121 ci si avvia verso la totale fruibilità della Palermo-Agrigento che sarà totalmente accessibile entro il 2024: si concretizza così un impegno preso dal governo Schifani e dall’Anas al momento dell’insediamento. L’intervento compiuto è un’opera strategica che rientra nell’ambito dei lavori per l’ammodernamento di questa strada e, in particolare, del tratto Palermo-Lercara Friddi, a doppia carreggiata». Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che oggi ha partecipato ad un sopralluogo tecnico del tratto di carreggiata lungo la strada statale statale 121 in direzione di Palermo, dal bivio Manganaro al bivio di Vicari.