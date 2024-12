San Giovanni Gemini, i nati nel 1974 festeggiano i 50 anni

la cerimonia

Un grande traguardo che costituisce il “mezzo del cammin di nostra vita” quello festeggiato dai nati nel 1974 di Cammarata e di San Giovanni Gemini che hanno compiuto nel 2024 i loro “primi” cinquant’anni. Un momento di riflessione e di ringraziamento a Dio, agli affetti più cari, alla vita che li ha condotti fino a qui, con la promessa di fare ancora tanto perché c’è voglia di dare e di mettersi in gioco. Tra loro la Professoressa Irene Catarella, autrice del libro #Cantoanima che l’ha battezzata poetessa dell’# a livello internazionale, il cui intento è quello di dialogare con i giovani e renderli consapevoli di come la poesia possa essere linguaggio eccellente di questa epoca storica.