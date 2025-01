Sbarco “fantasma” nell’Agrigentino: sulla spiaggia il barcone, nessuna traccia dei migranti

immigrazione

Trovato a Realmonte. E Alarm Phone ha lanciato l'allarme su un altro legno con 38 persone a bordo del quale si sono perse le tracce

Sbarco fantasma sulla spiaggia delle Pergole a Realmonte nell’Agrigentino. Un barcone di legno resinato di almeno nove metri – come segnala la delegazione agrigrntina di MareAmico – è arrivato sulla costa senza essere intercettato. Nessuna traccia di migranti – quasi certamente diverse decine – che si sono dispersi nelle campagne circostanti.

E intanto muovo sos dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo per un gruppo di 38 migranti alla deriva a nord di Bengasi è Alarm Phone. “Ci hanno detto che hanno il motore rotto – dice l’ong -. Abbiamo avvisato le autorità, ma la cosiddetta guardia costiera libica ha detto di non essere riuscita a trovare la barca. Siamo preoccupati per la loro sorte”.

