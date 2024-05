Sciacca, controlli antidroga a scuola: trovate 23 dosi. Studente segnalato alla Prefettura

cronaca

Operazione dei poliziotti del locale Commissariato all'Istituto superiore Don Michele Arena

Ventitre dosi tra hashish e marjuana, già confezionate e pronte allo spaccio, sono state ritrovate e sequestrate dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Sciacca durante un controllo effettuato nei plessi scolastici del locale istituto superiore Don Michele Arena. Con alcune unità cinofile messe a disposizione dalla questura di Palermo, i poliziotti hanno controllato aule, palestre, bagni e corridoi, recuperando così la sostanza stupefacente. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità di chi deteneva la droga, che è stata ritrovata per terra o nascosta in alcuni locali.Le ulteriori perquisizioni negli zaini degli studenti hanno permesso agli agenti di individuare un giovane in possesso di altre due dosi di hashish. Nei suoi confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura di Agrigento in quanto assuntore di stupefacenti. L’intervento dei poliziotti era stato richiesto nelle ore precedenti dalla stessa dirigente scolastica Daniela Rizzuto: “Spero – dice oggi – che questo controllo serva da monito in favore di uno stile di vita sano e lontano dal pericoloso dell’illecito consumo di droghe”.La Questura di Agrigento ha ribadito che i controlli nelle scuole agrigentine e della provincia continueranno con l’obiettivo di prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti.

