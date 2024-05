Realmonte, apre un info point turistico

cultura & società

Stipulata una convenzione tra il Comune e l'Associazione “Casa del Libro”

La Giunta comunale di Realmonte ha approvato la stipula di una convenzione, siglata nei giorni scorsi tra il sindaco Sabrina Lattuca e lo scrittore Pascal Schembri, presidente dell’Associazione “Casa del Libro”, per l’attivazione di un info point turistico, a costo zero, sito in piazza Umberto I. Nel corso dell’incontro è stato comunicato il piano delle attività programmate per l’estate 2024, con l’associazione realmontina, tra cui : l’inaugurazione della sede in programma martedì 14 maggio alle ore 9.30; la manifestazione attinente la cerimonia di consegna del premio letterario” Scala dei Turchi “che avrà luogo il 31 agosto in una della magnifiche cornici del comune di Realmonte per le categorie: narrativa, saggistica, poesia e storia. Ed ancora, saranno consegnati due attestati alla memoria di personaggi che hanno operato a favore della promozione turistica del territorio agrigentino”. Presenti tanti operatori che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa portata avanti con tanto impegno dallo scrittore Pascal Schembri.

